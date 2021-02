Slitta la riapertura di piscine e palestre, no a ristoranti aperti la sera: il nuovo Dpcm prende forma

Roma. La linea del governo Draghi in vista del nuovo Dpcm sarà improntata alla prudenza come ha confermato questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza in audizione al Senato.

La “bussola del nuovo dpcm – ha detto il ministro in aula- sarà la salvaguardia del diritto alla salute”. Speranza ha anche chiarito che il prossimo dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. e includerà, dunque, la festività di Pasqua del 5 aprile.

