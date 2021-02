Vado batte Borgosesia 2 a 1, il preparatore Laganaro: “Gruppo serio e con voglia di lottare”

Perdere oggi contro una squadra in crisi come il Borgosesia avrebbe forse fatto calare il sipario sulle chance di salvezza del Vado. Uscire senza punti, o ancor peggio con una sconfitta, contro una compagine che non muove la classifica dallo scorso dieci gennaio avrebbe certificato la caduta libera del Vado e relegato a “episodio” il successo di inizio mese con la Lavagnese. Hurrà a cui hanno fatto seguito quattro sconfitte consecutive.

Così non è stato. Con una rete per tempo, i liguri sono riusciti a fare bottino pieno contro la pericolante Borgosesia e a consolidare il terzultimo posto, che consente di alimentare speranze di play out. Venendo alla gara, il primo tempo è stato equilibrato e ha visto un buon Vado in campo, capace di portarsi in vantaggio al 41′ grazie a uno spunto individuale di Saccà, alla prima gara da titolare quest’anno. Rossoblù pimpanti anche nella ripresa e abili nello sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari in ripartenza. Il raddoppio è arrivato grazie a un tiro dal limite dell’area di Gulli dopo appena tre giri di orologio dall’inizio della prima frazione di gioco. Doppio vantaggio durato meno di dieci minuti in virtù della conclusione angolata di Bramante. Una doccia fredda che ha portato un quarto d’ora di sbandamento tra le fila del Vado, che però è riuscito a tenere botta alle iniziative avversarie e a respingere l’assalto finale dei piemontesi.

