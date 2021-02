CNA Imperia: «Creare un’impresa? Fino a 86 adempimenti burocratici e quasi 20mila euro di spese»

Imperia. «La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non deve nascondere o far dimenticare i vecchi problemi per le aziende, il primo dei quali è la burocrazia», così esordisce Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia, evidenziando i dati dell’Osservatorio nazionale della CNA “Comune che vai, burocrazia che trovi”, che misurano l’impatto negativo di procedure lunghe, complesse e costose per avviare un’impresa e che rappresentano un grande freno allo sviluppo economico del Paese. Davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione, la CNA ha ricordato che da tempo sollecita la «lotta contro la cattiva burocrazia» e che «negli ultimi anni non sono mancate le buone intenzioni da parte del legislatore per razionalizzare e semplificare l’apparato burocratico».

