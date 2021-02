Concessioni demaniali, Gagliardi (Cambiamo): “Necessario rivedere i canoni minimi”

Liguria. “E’ assolutamente importante continuare a insistere sulla richiesta di revisione dei canoni minimi del demanio marittimo. L’aumento previsto nella legge 126/2020 incide paritariamente su ogni concessione e avrà effetti devastanti sull’economia di tutte quelle micro concessioni demaniali (ormeggi, gavitelli, cartelloni pubblicitari, e altro) che, sino ad oggi, resistevano pagando un importo annuale piu’ basso e proporzionato alla occupazione”.

E’ quanto dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi relativamente all’aumento del costo delle concessioni demaniali. “Ho già presentato un’interrogazione – spiega – per sapere in che tempi e modi il governo intende intervenire, è fondamentale non continuare a vessare il settore che e’ già gravemente segnato dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19”.

