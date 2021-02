Coronavirus, insegnante a Ventimiglia, ma residente in Francia: l’Asl gli nega il vaccino per i frontalieri

Ventimiglia. Ad un insegnante italiano di 62 anni, qualche anno fa sottoposto a trapianto di cuore, è stato negato il vaccino riservato ai lavoratori trasfrontalieri. Il motivo? Per l’Asl1 è un frontaliere “al contrario” in quanto residente in Francia, a Mentone, che ogni giorno si reca a Ventimiglia a scuola. E’ l’incredibile e surreale vicenda capitata a Marco D’Ottavi, docente presso le scuole elementari dell’Istituto Comprensivo Biancheri della città di confine.

