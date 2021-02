Mercato a Cairo, un ambulante: “Distanze non rispettate”. I vigili: “Effettuiamo controlli ogni giovedì”

Cairo Montenotte. “Mancano le distanze sia per quanto riguarda i protocolli anticonvid che lo spazio necessario ai mezzi di soccorso per intervenire”. Torna a tuonare un ambulante del mercato di Cairo Montenotte che, dopo aver già segnalato le stesse problematiche a settembre, vuole nuovamente esprimere la sua insoddisfazione sul rispetto delle norme anti contagio.

“La situazione peggiore è vicino alle ‘prigioni’, dove l’affluenza dei clienti è maggiore data la presenza del banco dei polli – sottolinea l’ambulante – Ma non solo, in caso di incendio, i vigili del fuoco non avrebbero lo spazio per intervenire”.

... » Leggi tutto