Genova. È in corso la prova di preselezione del concorso per 274 posti a tempo indeterminato per operatore socio sanitario. Sono 5.896 candidati ammessi, 274 i posti previsti dal bando. La prova è organizzata in due tornate, una di mattina e una di pomeriggio e articolata su due sedi: il Centro congressi del Porto Antico e l’RDS Stadium Fiumara.

