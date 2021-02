Serie B2: dopo due vittorie consecutive la Serteco frena a Carcare

Genova. Dopo due vittorie consecutive e prestazioni più che positive, la Serteco Volley School non riesce nel tris e frena la sua corsa in quel di Carcare. La compagine arancionera torna comunque a Genova con un punticino che muove la classifica.

La sfida per le giovani coccinelle di coach Barigione non inizia nel modo migliore: le padrone di casa scendono in campo con un piglio migliore e addirittura si portavano avanti per ben 2 set a 0, il primo vinto 25-18 e il secondo 25-20.

