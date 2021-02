Vaccini, Italia Viva: “In Liguria somministrazioni in ritardo”

Liguria. “‘La regione più anziana (e quindi più fragile) d’Italia, la Liguria, è ferma al 60,2%’, mentre la media italiana delle vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi consegnate è del 70,8%.

Questa affermazione del Corriere della Sera è confermata nella sostanza dal sito del Ministero della Salute. Peggio di noi, di un soffio, solo la Sardegna e poi la Calabria. Chiediamo a Regione Liguria, ad Alisa e alle 5 Asl liguri di spiegare cosa sta accadendo. Al di là del ritardo nella consegna delle dosi – che è uguale per l’intero Paese – perché la somministrazione in Liguria langue?”. A chiederselo sono i rappresentanti liguri di Italia Viva.

“Alisa e Regione Liguria sono in grado di dirci quale organizzazione abbiano messo in campo per somministrare le dosi di vaccino già consegnate? Se questa organizzazione è stata concordata e condivisa con i territori? Qual è il piano vaccinale con la programmazione di dettaglio della somministrazione in cui sia possibile comprendere quante squadre sono impiegate, il numero di vaccini da somministrare secondo quali tempi, quali le priorità individuate, secondo quali tempi, dalla Liguria e quali le varianti introdotte da ogni singola Asl rapportate alla numerosità dei vaccinandi di ogni territorio? Dove possiamo reperire quotidianamente i dati di somministrazione per comprendere se i tempi e i programmi sono stati rispettati?”

... » Leggi tutto