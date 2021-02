Vaccino anti Covid, dall’8 marzo in Liguria potranno farlo anche gli insegnanti

Genova. Da lunedì 8 marzo potranno vaccinarsi contro il coronavirus in Liguria sia le forze dell’ordine sia il personale scolastico. Ad anticipare la novità, che sarà approfondita domani nel corso della presentazione del piano per la somministrazione delle dosi AstraZeneca agli under 65, è stato questa sera in conferenza stampa il presidente della Regione Giovanni Toti.

“Per i vaccini AstraZeneca inizierà la campagna di prenotazione da mercoledì della settimana prossima (il 3 febbraio, ndr) e comincerà con l’inizio della successiva, ovvero l’8 marzo, per poi proseguire indefinitamente finché ogni cittadino non avrà ricevuto il suo vaccino”, ha spiegato Toti.

