Albenga, Lega e FdI incontrano il Questore: “Sicurezza urbana integrata per monitorare le zone dello spaccio”

Albenga. “Vorremmo che siano effettuati eventuali servizi congiunti nell’ottica di ‘sicurezza urbana integrata’ che possano coinvolgere più spesso le considerevoli forze di polizia presenti sul territorio considerate un enorme e preziosa risorsa forse poco valorizzata nel suo insieme. Chiediamo di potenziare maggiormente il pattugliamento e lo stazionamento nelle zone dedite allo spaccio, consapevoli e soddisfatti per gli impegni in atto, tra cui l’oggettiva presenza dei ‘Nuclei Anticrimine’ di Genova durante l’estate trascorsa e periodicamente inviati sul nostro territorio”.

Sono queste le richieste avanzate dalla delegazione di Fratelli d’Italia e Lega, rappresentate da Alfio Sciuto responsabile regionale FdI per le forze dell’ordine, Fabio Canesi responsabile regionale FdI per le Forze Armate e Roberto Tomatis consigliere comunale di Albenga della Lega. L’iniziativa, per voce di Tomatis, “si è concretizzata trovando il pieno sostegno anche di FdI poiché il tema sollevato, quello dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza riguardante la cittadina, è pienamente condiviso”.

