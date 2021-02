Economia, Arboscello (PD): “Regione dice no a 20% del fondo strategico per i comuni piccoli”

Provincia. “Nell’ultimo consiglio regionale la giunta Toti e la maggioranza hanno bocciato un nostro emendamento che prevedeva di riservare e destinare una quota almeno pari al 20% delle risorse annuali del Fondo Strategico regionale per sostenere la progettazione dei piccoli comuni. In particolare quelli sotto i 5mila abitanti”.

A dirlo è il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello che continua: “Non si chiedevano risorse aggiuntive, ma solo una revisione del bilancio per supportare i progetti di sviluppo dei comuni più piccoli, in territori che, anche a causa del Covid, sono più in difficoltà. La maggioranza, tutta, ha detto no”.

