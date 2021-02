Maratona per l’Europa, ci sarà anche Savona. Rodino: “Occasione per presentare a tutti la nostra città”

Savona. Savona, diventata recentemente città delle donne, parteciperà alla Maratona per l’Europa organizzata da Stati Generali delle Donne e Alleanza delle donne. L’evento ha ricevuto il patrocinio da parte della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia, Rai per il Sociale e Movimento Europeo Italia. I media partner sono Rai Radio 1, OsservatorioTuttimedia, Media Duemila, Donna in affari e Fimminat. L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube di Stati Generali delle Donne

e anche sui social dei Media Partner.

“Sarà l’occasione – comunica l’assessore alle pari opportunità Doriana Rodino – per presentare a tutti la nostra città e il suo attivo tavolo delle pari opportunità che si è appena riunito. Anche le donne di Savona e provincia hanno risentito degli effetti della pandemia e nonostante ciò, come si legge nello studio della camera di Commercio Riviere di Liguria, le imprese al femminile hanno resistito abbastanza bene”.

