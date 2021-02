Vaccinazione per frontalieri, le indicazioni della Confartigianato della provincia di Imperia

Imperia. La Confartigianato della provincia di Imperia ricorda a tutti i frontalieri che l’Asl, in relazione alla campagna di vaccinazione dedicata a questa tipologia di lavoratori vista la difficile situazione sanitaria presente oltreconfine, ha organizzato per coloro che si sono già prenotati sul sito www.asl1.liguria.it un’intensificazione del servizio nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio, presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone in località Bigauda a Camporosso.

