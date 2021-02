Verso Sampdoria-Atalanta, Ranieri: “Serve partita gagliarda per non farsi schiacciare”

Genova. Un avversario non facile quello che arriverà al Ferraris domenica alle 12.30. La Sampdoria attende l’Atalanta dopo la prestazione in Champions League dei bergamaschi, sconfitti di misura in casa dal Real Madrid. “Ho visto la partita – dichiara Claudio Ranieri nella conferenza pre-partita – e devo dire che non c’era quell’espulsione. L’arbitro è stato molto severo. Peccato, sarebbe stato un altro tipo match, ma sono convinto che l’Atalanta potrà fare benissimo anche a Madrid”.

La squadra di Gasperini ha ormai una fisionomia ben precisa: “Presserà, farà la partita, ci renderà la vita difficile – afferma Ranieri – sappiamo quello che ci aspetta e cercheremo di fare la nostra partita in maniera gagliarda, perché altrimenti ti schiacciano”.

