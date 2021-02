Affondamento navale controllato, Bozzano: “Regione si attivi con il governo per il suo riconoscimento”

Provincia. “La pratica dello “scuttling” (affondamento navale controllato) può rappresentare una nuova possibilità per i nostri paesi costieri, in termini turistici e di valorizzazione ambientale”. A dirlo è il consigliere regionale Alessandro Bozzano che ha presentato al consiglio un ordine del giorno, condiviso da tutto il gruppo di Cambiamo, per chiedere al presidente Toti e alla giunta di attivarsi con il Governo per arrivare al riconoscimento formale e legale dell’attività di “scuttling”.

“Gli armamenti navali in dotazione alla Marina Militare Italiana hanno una loro vita utile dal punto di vista dell’efficacia, della modernità e dell’attività effettiva, all’interno della visione strategica di difesa del Paese – spiega Bozzano -. Una pratica ancora poco conosciuta in Italia, lo scuttling, consente di affondare il naviglio dismesso, in maniera volontaria e pilotata, al fine di effettuare una valorizzazione ambientale in zone che necessitano di un ripopolamento floro-faunistico, portando anche risvolti positivi dal punto di vista turistico”.

