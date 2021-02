Coronavirus, restrizioni a Ponente. Sindaco Gazzola (Dolceacqua): «Scelta incomprensibile. Auspico chiarimento»

Dolceacqua. «Se prendiamo i dati che riceviamo giornalmente dall’Asl e li aggreghiamo negli ultimi otto giorni, la scelta di differenziare le restrizioni tra il Distretto 1​ Ventimigliese ed il Distretto 2 Sanremese non è assolutamente comprensibile.

Stando a questi dati, risulterebbe che il Distretto 2 ha una percentuale più elevata di soggetti positivi ed in quarantena in rapporto alla popolazione residente rispetto​ al Distretto 1». A dichiararlo è il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, che come già altri colleghi dell’Intemelio non ci sta alla “differenziazione” tra zona gialla e arancione rinforzata voluta dal governatore Giovanni Toti, che ha di fatto spaccato in due l’estremo Ponente Ligure.

