Dal Governo fondi per messa in sicurezza del territorio: 44 gli interventi nel savonese

Provincia. Sono 74 milioni di euro i fondi destinati a progetti per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico in tutta la Liguria: 44 gli invertenti nel savonese, per un totale di 25.811.000 euro.

Le risorse sono state stanziate con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, come previsto dalla legge 145 del 2018. Beneficiari saranno 88 Comuni, per un totale di 136 interventi, i cui lavori dovranno essere affidati entro 6 mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro, entro 10 mesi per le opere con costo tra 100.001 euro e 750.000 euro, 15 mesi per le opere con costo tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, 20 mesi per le opere con costo tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

