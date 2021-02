“Erano rimasti due posti in terapia intensiva in tutta la Liguria”, Castellitto legge Bassetti e fa rivivere un anno di Covid

Genova. “Il punto più nero è stata quella notte in cui ci siamo resi conto che in tutta la Liguria c’erano solo due posti letto liberi in terapia intensiva. In tutta la Liguria”. E’ uno dei passaggi del libro “Una lezione di non dimenticare”. La voce è quella di Sergio Castellitto ma le parole sono quelle di Matteo Bassetti, virologo e direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino.

Ed è proprio su una delle terrazze del policlinico, con il panorama di Genova al tramonto sullo sfondo e con un quintetto d’archi del Carlo Felice a suonare le note di De André, che ha preso forma il reading a un anno dallo scoppio della pandemia, iniziativa nata proprio da un’amicizia di lunga data tra il medico e l’attore.

