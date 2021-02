Titanio nel Beigua, Scajola: “Regione non ha autorizzato alcuna attività estrattiva”

Varazze. “Non è stata fatta alcuna delibera di giunta autorizzativa per la raccolta del titanio nell’area del Beigua. Il consigliere Rossetti confonde, strumentalizza e non sa di cosa parla”.

A dirlo è l’assessore alle attività estrattive Marco Scajola alle affermazioni del consigliere Rossetti in merito a presunte concessioni per l’estrazione di titanio nell’area protetta del parco del Beigua. “Gli uffici tecnici competenti hanno permesso, nel pieno rispetto delle norme, uno studio non invasivo che non interessa l’area del parco del Beigua – spiega l’assessore regionale -. Non vi sarà alcuna attività di cava: lo studio verrà condotto senza alcun prelievo né alcun intervento sul territorio. Degli oltre 450 ettari richiesti ne sono stati concessi poco più di 200, escludendo l’area del parco naturale regionale del Beigua”.

