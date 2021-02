Imperia. «La Provinciale 54 di cui è in tali condizioni poiché è chiusa sino al 30 marzo, come da cartelli presenti ed ordinanza della Provincia del 15 novembre scorso. «Verrà sistemata e ripulita dopo la riapertura, anche perché non porta in nessun centro abitato», la precisazione arriva dal settore Lavori pubblici della Provincia.

... » Leggi tutto