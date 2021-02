Depositi petrolchimici, Bucci: “Faremo un dibattito pubblico per il loro spostamento”

Genova. “Faremo un dibattito pubblico per arrivare alla definizione del ricollocamento dei depositi petrolchimi costieri di Multedo“, questa la promessa, o per lo meno, l’intenzione del sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della presentazione stampa delle percorso di dibattito portato a compimento per la progettazione della nuova diga.

“Abbiamo visto che funziona è si può fare in maniera rapida e veloce – ha sottolineato – si può fare presto e bene. Ed è per questo che la mia intenzione è quello di replicare questo modello anche per altre questioni aperte in città”. Il riferimento è appunto per i depositi chimici di Multedo, il cui spostamento sta dividendo l’opinione pubblica cittadina, da ponente a levante da molto tempo, e non solo dalla scorsa campagna elettorale: una delle nuove ipotesi sarebbe quella di utilizzare alcuni spazi ricavati sulla nuova diga, che potrà essere, in futuro, allargata per fare spazio a quelle attività “che la città non vuole”.

