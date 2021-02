Guide alpine, Rixi: pdl Lega in Liguria valorizza lavoro professionale e sicurezza in montagna

Genova. “Affidarsi a una guida alpina significa vivere e scoprire la montagna accanto a un professionista. La proposta di legge regionale che la Lega ha presentato in Liguria rappresenta un faro nazionale, un passo avanti per la divisione delle aspiranti guide alpine in primo e secondo livello”.

A dirlo in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale delle Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti.

“La proposta parte da una delle principali regioni per disponibilità di falesie per arrampicata sportiva. Una risposta concreta per valorizzare il lavoro dei professionisti della montagna in grado di trasmette alle persone il corretto rapporto con la natura e una corretta gestione del rischio”.

