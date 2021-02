La nuova diga separerà il traffico commerciale dal passeggeri. Signorini: “Opera per il futuro di porto e città”.

Genova. La nuova diga si farà. L’autorità portuale di Genova conferma che andrà avanti per realizzarla: permetterà di accogliere in sicurezza le grandi navi. Per fare ciò sceglie il progetto che prevede l’apertura a levante con la separazione del traffico merci da quello crociere. E conferma i tempi: entro l’anno il progetto definitivo ed esecutivo e nel 2022 l’avvio dei cantieri, il cui termine è previsto per il 2028.

Resta il nodo pesante dell’interferenza con il vicino aeroporto, che rischia di compromettere soprattutto la seconda parte dell’opera, perché grandi navi e gru troppo alte sfonderebbero il tetto aereo e sarebbero in contrasto con il piano di sviluppo del Colombo, ma “abbiamo avviato un confronto con Enac finalizzato a vedere l’interazione fra la diga per come è progettata e l’operatività dell’aeroporto” spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure, Paolo Emilio Signorini presentando la relazione finale sulla nuova diga foranea di Genova che la prossima settimana sarà pubblicato sul sito per intero, con le prime risposte a critiche, domande e proposte presentati nel corso del Dibattito pubblico. “E’ un’opera che guarda al futuro. L’Autorità di sistema portuale conferma la volontà di proseguire con la realizzazione dell’opera perché pensiamo che sia l’unico modo per mantenere i traffici attuali, per accoglierne di nuovi, per aumentare l’occupazione e innalzare gli standard di sicurezza” spiega Signorini.

