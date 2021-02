La Sanremese non piega la capolista Gozzano, al Comunale finisce 2-2

Sanremo. Big match al Comunale tra la Sanremese e la capolista Gozzano di Antonio Soda, ex allenatore dei biancoazzurri tra il 2003 e il 2005. I rossoblù sono reduci da sedici risultati utili consecutivi e non perdono dal 28 ottobre (2-0 a Legnano). Tra i matuziani ancora assenti gli infortunati Gennaro, Gerace, Gemignani, Murgia e Lo Bosco. Romano inizialmente siede in panchina, Vita confermato titolare dopo la bella prova di mercoledì a Castellanza. Mister Andreoletti, squalificato, segue la partita dalla Gradinata; in panchina c’è il suo vice Correale. Le due squadre sono divise da 13 punti in classifica ma in campo la differenza non si vede. Anzi, fin dall’inizio, è la Sanremese a provare a fare la partita.

