Imperia. L’Imperia con un uno-due micidiale a inizio secondo tempo, al 1′ e al 4′ in rete Di Salvatore e Capra, si sbarazza anche del Derthona e aggancia il quinto posto in classifica. Con 4 vittorie nelle prime 4 giornate di ritorno i neroazzurri sono i “primi” in classifica insieme alla Castellanzese. Squalificato, mister Alessandro Lupo ha assistito alla partita dalla tribuna.

