Titanio del Beigua, i comuni dell’entroterra insorgono: “Il 40% della ricerca anche dentro il parco”

Urbe/Sassello. Si infiamma la polemica per il via libera alla ricognizione geologica sul gruppo montuoso del Beigua per la Compagnia Europea per il Titanio, che per tre anni cercherà di descrivere l’area interessata del prezioso materiale, per quello che è, secondo le stime, il secondo giacimento europeo.

Dopo le smentite dell’assessore Scajola, i comuni del territorio interessato rilanciano: “Il 40% delle ricerche saranno fatto all’interno del parco”. A dirlo il Comune di Urbe, che cita la sintesi non tecnica della ricerca sul monte Antenna dove, in allegato alle mappe, si parla apertamente di una indagine che si svilupperà “su una superficie di 458 ettari parzialmente all’interno del parco naturale regionale del Beigua e parzialmente all’interno del sito di interesse comunitario Beigua – Monte Dente – Gargassa e Pavaglione”.

... » Leggi tutto