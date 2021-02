Tosap non fatta pagare dal Comune di Montalto Carpasio, la vicenda finisce alla Corte dei Conti: ipotesi danno erariale

Montalto Carpasio . L’amministrazione comunale viene richiamata dalla Corte dei Conti ed ora rischia l’accusa di danno erariale. La vicenda nasce da una tassa per l’occupazione pubblico (Tosap) che sarebbe stata dovuta pagare da un artigiano di Badalucco, per alcuni lavori in paese. La cifra stabilita dal Comune non sarebbe stata congrua, inferiore di mille euro al dovuto. La questione non è però passata inosservata al consigliere comunale d’opposizione, Davide Lupano, che così spiega quanto accaduto: «Il tutto nasce dal controllo di routine attuato dal sottoscritto in qualità di Consigliere circa la verifica di una corretta applicazione della Tassa di Occupazione suolo Pubblico a carico di una Ditta edile locale, incaricata ad eseguire dei lavori di edilizia privata nel borgo di Carpasio. Da subito sono sorte palpabili fastidi da parte del Comune nel fornire la documentazione richiesta dal sottoscritto, destando i primi sospetti sulla procedura adottata. Si rilevarono incongruenze sia sulle tempistiche che sulle superfici di occupazione reali rispetto a quelle denunciate dalla Ditta, denotando scarso controllo da parte degli Uffici preposti. Fece seguito un primo confronto bonario con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico che non ebbe l’esito sperato.

