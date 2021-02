Un anno di Covid, un anno senza musica: nuovo flash mob digitale dei Festival e Contest

Liguria. A distanza di un anno dalle prime chiusure causa Covid e dopo il Festival Day del 30 aprile 2020, un nuovo flash mob digitale con oltre 100 Festival aderenti da tutta Italia, in programma oggi alle 18.00: un evento in diretta streaming per sottolineare l’importanza e le difficoltà del settore.

La manifestazione organizzata dalla “Rete dei Festival” vedrà tra i protagonisti Roberto Grossi, presidente dell’associazione culturale E20 di Finale Ligure, che è tra gli organizzatori dell’evento e che intervisterà in diretta Mauro Ermanno Giovanardi e Tommaso Cerasuolo (Perturbazione).

