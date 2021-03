Cairo, il Consiglio di Stato condanna Italian Coke ad adeguare gli impianti

Regione. Vittoria al Consiglio di Stato di Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte e Arpal nei confronti dell’azienda Italiana Coke, condannata in via definitiva ad adeguarsi alle prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, con l’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili in materia ambientale.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato fa seguito alla sentenza con cui il Tar nel 2019, accogliendo il ricorso dell’azienda, aveva annullato il provvedimento degli enti pubblici liguri, ricorsi a loro volta in appello all’ultimo grado di giudizio della giustizia amministrativa.

