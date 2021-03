Cantieri autostradali, fino a 8 chilometri di coda tra Busalla e Genova Ovest

Genova. Come da previsione la settimana si è aperta in modo complicato per chi si sposta in autostrada da e per Genova.

Dalle prime ore di questa mattina, a causa del traffico intenso e dei cantieri sul nodo del capoluogo ligure, si sono formate lunghe code lunghissime – fino a 8 km nel momento di maggiore disagio – tra Busalla e Genova Ovest, sulla A7 in direzione sud, con tempi di percorrenza più che triplicati rispetto alla norma.

... » Leggi tutto