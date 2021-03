Covid: primi vaccini alle forze dell’ordine, possibile auto-somministrazione anche per il personale universitario

Liguria. Prenderà il via domani la distribuzione delle dosi di vaccino AstraZeneca alle categorie in grado di gestire in autonomia la somministrazione in Liguria. Tra queste potrebbe rientrare anche il personale universitario, anche se è ancora in corso una valutazione. Lo ha spiegato il presidente Giovanni Toti nel punto stampa sull’emergenza coronavirus.

“Tutte le categorie prioritarie hanno due strade – ha detto Toti -. Se non c’è un sistema di medicina interna, si rivolgeranno a partire dal 9 marzo ai medici di medicina generale che prenoteranno e vaccineranno. In alcune situazioni è stata garantita la possibilità di procedere con l’auto-somministrazione, ad esempio la questura di Genova: saranno direttamente loro a inoculare le dosi. L’università, che ha un settore medico importante, dovrebbe essere in grado di fare la stessa cosa. Lo stiamo verificando”.

