Covid, prosegue l’attività della Pallamano Ventimiglia

Ventimiglia. L’attività della Pallamano Ventimiglia prosegue, in questo periodo di Covid-19, grazie alla classificazione di sport di interesse nazionale. Questo permette anche alla categoria under 13 di potersi allenare, ecco le parole della presidente Paola Nanni, che presenta la formazione: «In una situazione di normalità, probabilmente sarei qui a raccontare i successi dei miei leoncini. Sono invece qui a presentarvi comunque questa bella squadretta, formata da ragazzi nuovi e non che con entusiasmo continuano ad allenarsi, in attesa di poter riprendere l’attività a 360°.

