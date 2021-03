Ddl centralizzazione acquisti, presidente Toti: «Chi pensa che si voglia avvantaggiare illegalità vada in Procura o psichiatria»

Genova. «Trovo molto offensivo il pensiero strisciante, ripetuto da più consiglieri di opposizione, che vi sia da parte di una maggioranza politica che rappresenta una parte della Liguria un voler avvantaggiare, quasi una collusione o addirittura una connivenza rispetto a fenomeni di illegalità. Se qualcuno dovesse mai sospettarlo, non è certamente questa l’aula in cui denunciarlo ma ben altra aula e in bel altro luogo». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al dibattito che si è svolto oggi pomeriggio in Consiglio regionale in cui è stato respinto l’emendamento proposto dalla minoranza circa un coinvolgimento della Commissione regionale antimafia nell’esame del disegno di legge 57 ‘Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici’, poi approvato dall’Assemblea legislativa.

