Lavoro, Amt Genova cerca autisti: ecco quali sono i requisiti e come candidarsi

Genova. Se qualcuno ha una patente di guida D e CQC passeggeri o si è iscritto alla scuola guida per ottenerla, è il momento di metterla a frutto: Amt Genova ha aperto oggi sul proprio sito una nuova ricerca di personale per autisti.

Non si tratta di una vera e propria selezione ma di una chiamata finalizzata – come si legge nella comunicazione dell’azienda – alla “creazione di un database di candidature da tenere in evidenza per eventuali future selezioni di autisti bus”. Secondo fonti sindacali il fabbisogno di Amt è di almeno 150 autisti nel corso del 2021 anche in virtù dell’avvio di un fondo di prepensionamento per tutto il personale da febbraio di quest’anno.

