Migranti a Ventimiglia, la denuncia del consigliere Palmero: «In stazione giro di prostituzione abusivo»

Ventimiglia. «In stazione è già partito un giro di prostituzione abusivo, la gente racconta delle situazioni devastanti. Io non entro nel merito anche per una questione di decoro, ma veramente situazioni da denunciare, situazioni gravissime». Lo ha detto il consigliere Giuseppe Palmero (lista civica Scullino sindaco), intervenendo in consiglio comunale lo scorso venerdì 26 febbraio, quando si discuteva la mozione presentata dalle minoranze per la riapertura di un centro per migranti a Ventimiglia.

