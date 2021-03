Pontedassio, accoltella ragazzino al culmine di una lite: giovane imperiese fermato per tentato omicidio

Pontedassio. Un italiano poco più che maggiorenne, incensurato, ha accoltellato un ragazzino, perforandogli i polmoni, al culmine di un litigio tra i due. E’ successo ieri a metà pomeriggio in strada a Pontedassio, nell’entroterra di Imperia.

Poco dopo i fatti, il giovane aggressore, accusato di tentato omicidio in concorso con un’altra persona denunciata a piede libero, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri del capoluogo di provincia: ora si attende che il gip convalidi il fermo, deciso sia per il pericolo di fuga che per i gravi indizi di colpevolezza che inchiodano il giovane.

... » Leggi tutto