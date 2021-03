Punti vaccino, circoli PD Albisola, Celle e Varazze fanno quadrato e attaccano Toti: “Basta scaricabarili”

Albisola. “Durante la settimana appena conclusa si è tenuta una serie di incontri tra i circoli PD di Albisola Superiore, Albisola Marina, Celle-Stella e Varazze sulla questione dei punti vaccino Covid-19. La situazione emersa crea molta preoccupazione perché nel savonese sono previsti punti vaccino a Finale, Albenga, Savona, Sassello, Cairo e Millesimo mentre nel levante della Provincia non si registra da parte della giunta regionale nessuna disponibilità di aperture per un comprensorio di 30.000 abitanti”.

Lo scrive, in una nota, Andrea Toso. Il segretario del Partito Democratico di Albisola Superiore, nonché coordinatore dei circoli del levante savonese, dichiara: “Ancora una volta l’amministrazione regionale dimostra di non tenere in considerazione le esigenze del nostro territorio, in questi giorni molti cittadini si chiedono come mai da parte della Regione vi sia questa grave lacuna che estromette il nostro territorio da un ragionamento socio-sanitario. Il presidente Toti e il consigliere Bozzano, già sindaco di Varazze, non possono dimenticarsi di un comprensorio che vede un’ampia fetta di popolazione over 80, scaricando ogni responsabilità sull’Asl 2 e trincerandosi dietro la carenza di personale. Visto anche che alcune amministrazioni locali si sono attivate per poter ospitare un sito adeguato, noi pensiamo che uno sforzo vada fatto, razionalizzando la distribuzione raffazzonata del personale medico su scala provinciale”.

