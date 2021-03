Rugby, l’attività della stagione in corso sarà facoltativa

Savona. Il Consiglio federale della Fir, riunitosi in videoconferenza venerdì 26 febbraio, sentito il parere della Commissione Medica Federale presieduta dal professor Vincenzo Ieracitano, ha preso atto di come l’evoluzione della pandemia da Covid-19 in Italia non consenta allo stato di pianificare la ripresa dell’attività agonistica nazionale così come originariamente prevista e dell’attività di propaganda per la stagione 2020/2021.

Il Consiglio federale ha condiviso al tempo stesso principi ed obiettivi per rendere possibile nei mesi a venire, compatibilmente con gli sviluppi della situazione sanitaria e delle disposizioni governative vigenti, un’attività agonistica facoltativa senza finalità di classifica e di libera partecipazione, flessibile e dal basso impatto economico per le società affiliate.

