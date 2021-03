Serie D: una vera bufera il caso Folgore Caratese-Bra

Si può inopinatamente sostenere che quella trascorsa a Carate Brianza non sia stata una domenica facile per il giovane arbitro Di Loreto della sezione di Terni (classe 96), uscito dal campo scortato dai carabinieri. Il suo arbitraggio è finito sul banco degli imputati, poiché ha assegnato ben due rigori al Bra ed espulso un calciatore della Folgore Caratese sull’1-1, gara poi finita 1-4.

Ma non finisce qui perché c’è un episodio sconcertante su cui far luce e a tal proposito la Caratese ha già diramato un durissimo comunicato stampa. A scatenare l’ira dei dirigenti lombardi a quanto pare è stata una grave frase razzista dell’arbitro. Sembrerebbe che quando la gara era sull’1-1 con un rigore a favore del Bra, causato da un fallo commesso dal classe 2000 Ngom, l’arbitro avrebbe detto: “il vostro negro ha commesso fallo prendetevela con lui non con me”.

... » Leggi tutto