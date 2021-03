TPL Linea, ecco la nuova pagina Facebook e l’account Instagram

Provincia. La comunicazione di Tpl Linea srl si rinnova. Da oggi, infatti, l’azienda di trasporto savonese ha aperto la sua nuova pagina Facebook, nella quale, oltre ai servizi dell’azienda, sarà possibile trovare aggiornamenti su corse e orari, news e segnalazioni utili all’utenza: la pagina FB sarà interattiva con il sito internet aziendale, così come con il nuovo account Instagram creato per supportare lo sviluppo della comunicazione social aziendale.

Una nuova piattaforma per avvicinare i cittadini e l’utenza a Tpl Linea srl, senza per questo sostituire i servizi comunicativi e di interscambio già operativi tra azienda e clientela. Un nuovo servizio lanciato da Tpl Linea, che si aggiunge a quello del canale Telegram grazie al quale gli iscritti possono ricevere direttamente e in tempo reale ogni news pubblicata sul sito web aziendale.

