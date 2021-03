Vaccino anti Covid, Toti: “Giusto usare una sola dose, il Governo deve cambiare le regole”

Genova. Rivedere il piano della campagna di vaccinazione anti Covid approvato dal Parlamento per poter immunizzare più persone possibili, anche con una sola dose, ed estendendo l’uso del vaccino AstraZeneca. È quello che chiede il presidente Giovanni Toti mentre in Liguria si prepara l’inizio della fase 3 con la somministrazione alle forze dell’ordine, agli insegnanti e alle altre categorie prioritarie individuate dal governo.

Scegliere di somministrare una sola dose su più persone possibili per scongiurare le conseguenze più gravi, ipotesi dibattuta nel mondo scientifico in questi giorni, “penso sia la strategia giusta, e bisognerebbe rivedere anche a chi somministriamo le singole tipologie di vaccino – ha spiegato Toti in un’intervista a Mattino 5 -. L’utilizzo del vaccino AstraZeneca sotto i 65 anni comporterà che oggi noi vaccineremo un poliziotto e un carabiniere di trent’anni che fa trenta flessioni e corre 20 chilometri, e non vaccineremo un grande fragile con la leucemia perché abbiamo più dosi di AstraZeneca che di Moderna”.

