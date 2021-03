Ventimiglia, frana a Grimaldi: gli abitanti chiedono sicurezza

Ventimiglia. «In data 10 Febbraio a Grimaldi Superiore si è ripetuto un evento gravissimo che ha messo in pericolo la vita degli abitanti e di tutti coloro che fossero venuti a visitare questa frazione “gioiello” del Comune di Ventimiglia. Veniamo alla cronaca. Nella notte precedente ha piovuto in modo regolare fino al mattino. Non diluviava. In via della Pace, unica via d’accesso del paese, dalla scarpata soprastante si sono staccati diversi massi importanti che hanno attraversato la strada, fermandosi al guard rail. In quel momento fortunatamente non passava nessun veicolo». Lo rende noto il comitato “Insieme per Grimaldi”.

