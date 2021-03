Vigneti savonesi, Coldiretti: “Bene autorizzazioni a nuovi impianti per far crescere il settore”

Provincia. Settore in continua crescita quello legato alla produzione di vino DOC e IGT savonesi, nonostante le innumerevoli difficoltà registrate in anno di pandemia a causa delle ripetute chiusure del canale Ho.re.ca. e la riduzione del turismo: bene quindi la possibilità di presentare domande di Autorizzazione nuovi impianti per far crescere ancora di più le possibilità economiche di imprenditori che vogliono continuare ad investire e puntare tutto sull’eccellenza qualitativa della produzione.

“E’ importante incentivare le aziende della nostra provincia – affermano il Presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il Direttore Provinciale Antonio Ciotta – ad aumentare la propria superficie vitata, con l’obiettivo di imprimere un forte impulso all’attività vitivinicola locale. La provincia savonese è storicamente produttrice di vini d’eccellenza, sempre più apprezzati sia sul mercato interno sia su quello estero, potendo contare su varietà come Pigato, Vermentino, Granaccia, Rossese e Lumassina, tutte uve che permettono di realizzare vini per i quali sono riconosciute le denominazioni DOC “Riviera Ligure di Ponente” e IGT “Colline Savonesi”. Ad oggi la superficie vitata è pari a 360 ettari (di cui 190 DOC e IGT). Aumentando la richiesta, soprattutto estera, è fondamentale per l’impresa ampliare i terreni dedicati a questa coltura, non trascurando mai comunque la qualità che contraddistingue i nostri vini. In un anno difficile come il 2020 segnato dalla pandemia è vitale continuare a sostenere e supportare le imprese dandogli possibilità di investire in modo che ci sia sempre nuova linfa per far crescere il settore agricolo locale”.

... » Leggi tutto