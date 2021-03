Ad Albenga stazione chiusa dalle 21, Ciangherotti: “Costretti ad uscire da salita Patrioti, buia e mal frequentata”

Albenga. Ieri sera, come spesso accade, sono arrivato poco dopo le 22 con il treno da Genova e, con mia grande sorpresa, non sono potuto uscire dalla porta principale della stazione. Un cartello, che probabilmente c’era da qualche giorno, ma ‘mea culpa’, non avevo notato, dice che dal primo marzo la stazione chiude dalle 21 alle 5 del mattino.

Per tornare a casa, quindi ho dovuto risalire le scale ed uscire da salita Patrioti, buia e mal frequentata, con il rischio concreto di essere derubati, ma pazienza. Mi chiedo però come faranno i disabili a scendere la scalinata che da salita Patrioti porta in piazza Matteotti. Questa mattina, poi, ho scoperto che, a chiudere le porte di ingresso della stazione, non è il personale di RFI, ma una società di vigilanza notturna.

