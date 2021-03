Arenzano, sabato inaugura nuovo sportello di ascolto sulla violenza di genere

Arenzano. Sabato 6 marzo alle ore 10.30 in Via Bocca, Arenzano, sarà inaugurata l’installazione “panchina rossa” voluta da Donna Oggia Arenzano, C.R.I.- Comitato di Arenzano, Consulta Giovani Arenzanesi in collaborazione con il Comune di Arenzano, la realizzazione è a cura dell’associazione KUNST & ART.

La” panchina rossa” è il simbolo visibile che richiama un impegno costante per contrastare il fenomeno drammatico della violenza di genere per far sì, che il tema della violenza, sia nella memoria di ogni giorno, per tenere alta la nostra attenzione richiamandoci in un impegno costante per prevenire e contrastare le violenze sulle donne.

... » Leggi tutto