Comitato “Amici del Tarinè” annuncia battaglia a difesa del Beigua: “Una miniera sarebbe devastante”

Urbe/Sassello. La società C.E.T. ha chiesto e ottenuto dalla Regione Liguria il permesso per effettuare una ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati sul Monte Tarinè. Il Comitato Spontaneo Amici del Tarinè, nato nel 2015 proprio a difesa dell’area naturale e protetta e del suo territorio dalla speculazione estrattiva, esprime la sua forte preoccupazione per questa concessione.

“Nel 2021, nel pieno di una pandemia mondiale, la Regione Liguria torna sui suoi passi e nonostante il pronunciamento contrario dei Comuni interessati di Urbe e Sassello, concede il permesso per un’indagine sostanzialmente simile a quella rigettata nel 2015, presentata dal medesimo soggetto richiedente” afferma il Comitato, pronto a dare battaglia assieme alle associazioni ambientaliste, alle amministrazioni comunali e a quanti si uniranno a difesa del Parco del Beigua.

