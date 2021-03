Cuneo, inquinavano terreni agricoli con fanghi non trattati: undici indagati dai carabinieri forestali

Cuneo. Invece di lavorare i fanghi per trasformarli in compost, li spandevano nei campi agricoli, inquinando almeno 40 ettari di terreni tra le province di Asti, Cuneo e Torino, per un business di almeno 1 milione e mezzo di euro all’anno. Sono undici le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettanti indagati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo su ordine della Dda di Torino. L’accusa è quella di traffico illecito ed organizzato di ingenti quantitativi di rifiuti, alcuni dei quali provenienti anche dalla provincia di Imperia.

... » Leggi tutto