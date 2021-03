Ecco il primo Dpcm Draghi, entrerà in vigore il 6 marzo. Gelmini: “Basta coi decreti last-minute”

Roma. Non è stato, come ai tempi del governo Conte, il premier in persona Mario Draghi a illustrare il il contenuto nel nuovo dpcm: è toccato invece ai ministri della Salute e degli Affari regionali Roberto Speranza e Mariastella Gelmini annunciare il decreto con le norme anti-contagio del governo che sarà in vigore dal 6 marzo e sino al 6 aprile. Presente anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro.

Confermato il sistema di divisione del Paese per colori sulla base del quadro epidemiologico, confermato l’obbligo di mascherina e di distanziamento come fino a oggi così come il coprifuoco dalle 22 alle 5.

