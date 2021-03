Galliera, Corte dei conti chiede condanna per il cardinal Bagnasco e l’ex cda: danno erariale per 150mila euro

Genova. La Procura della Corte dei Conti di Genova ha chiesto la condanna dell’intero ex cda dell’ospedale Galliera presieduto dall’ex arcivescovo di Genova il cardinale Angelo Bagnasco, ipotizzando un danno erariale allo Stato nella valutazione e nell’acquisto di uno stabile ritenuto necessario al progetto del nuovo Galliera.

Quello stabile era stato valutato 450 mila euro e pagato 300 mentre la quotazione di mercato, stabilita dalla Corte dei Conti, si ferma dentro una forbice che va da un minimo di 100 ad un massimo di 150 mila euro. Lo scrive, nelle pagine regionali, La Repubblica. Il danno erariale ammonterebbe a 150 mila euro. La vicenda giudiziaria è in fase avanzata, si sono svolte diverse udienze davanti al Collegio giudicante della Sezione Ligure della Corte dei Conti, in cui ciascuno degli ‘invitati a dedurre’ ha raccontato la sua versione dei fatti e ha cercato di giustificare la delibera approvata il 28 luglio 2017, nella seduta presieduta allora dal cardinale che, dallo scorso luglio per raggiunti limiti di età è stato sostituito da monsignor Marco Tasca.

